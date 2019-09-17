В Сочи ожидают сильный дождь и грозу

По данным синоптиков, до конца вторника, 17 сентября, местами на территории Сочи ожидается сильный дождь и гроза. Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, сообщили в администрации курорта.

Как сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на территории региона днем местами в предгорных районах ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет западный, переходящий в юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем в отдельных районах края порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в крае днем ожидается в пределах +22…+27°. Местами столбик термометра поднимется до +29°.

Василий Хитрых