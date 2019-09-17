Пензенская врач-нарколог получила полгода лишения свободы условно за мошенничество

Вступил в силе приговор Зареченского городского суда Пензенской области от 18 июля в отношении врача психиатра-нарколога, которая обвинялась в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что психиатр-нарколог по обслуживанию детского населения центра психоневрологии и наркологии «Медико-санитарной части № 59 Федерального медико-биологического агентства» попыталась незаконно получить дополнительную денежную выплату за ставку врача кабинета медицинского освидетельствования. Она, исполняя обязанности заведующего центром, подписала дополнительное соглашение, в соответствии с которым в мае 2018 года на нее было возложено выполнение ряда работ без их фактического выполнения. На основании документа ей была установлена доплата за увеличение объема выполненных работ в размере 200% от должностного оклада, на банковский счет перечислены денежные средства в размере 10,65 тыс. руб.

Подсудимая не признала вину. Суд первой инстанции назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Подсудимая обжаловала это решение, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения.

Иван Сергеев