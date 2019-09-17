Новый главный следователь Омской области представлен губернатору

Губернатор Омской области Александр Бурков вчера провел встречу с новым руководителем регионального управления Следственного комитета России Олегом Винниковым. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Команда у вас достаточно опытная, с большой практикой, есть понимание приоритетов и задач. Желаю вам на посту руководителя омского подразделения проявить все свои знания и профессиональные качества»,— напутствовал губернатор главного следователя региона.

Олег Винников родился 11 января 1971 года в Благовещенске. Имеет два высших образования — педагогическое и юридическое. В органах СКР работает с 2007 года, со дня основания ведомства. Как рассказала “Ъ-Сибирь” официальный представитель омского управления Лариса Болдинова, перед назначением полковник Олег Винников занимал должность первого заместителя главы управления ведомства по Амурской области.

Должность главы омского управления Следственного комитета России оставалась вакантной с февраля 2018 года. Руководитель управления генерал-майор Андрей Кондин был переведен на аналогичный пост в Бурятию.

Илья Николаев