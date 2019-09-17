ЖК «Южный» и ЖК «Валентина» в Краснодаре достроят за бюджетный счет

В администрации Краснодарского края в рамках заседания межведомственной комиссии по защите прав дольщиков обсудили судьбу нескольких проблемных жилых объектов в столице Кубани. В частности, речь шла об объектах компании «Новер» – ЖК «Южный» и ЖК «Валентина».
Как сообщает в социальных сетях первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко, представители инициативных групп дольщиков на этих объектах полностью сопровождают всю работу арбитражного управляющего строительной компании. Кроме того, по словам чиновника, они обратились с просьбой проверить состоятельность потенциального инвестора – ООО «Каркас-строй». В конце краевые власти намерены провести с ним встречу, на которой прояснят ситуацию с его возможностями.
Сообщается также, что ЦПК «Строитель» завершил подготовку всего пакета проектно-сметной документации по данным объектам. В данный момент документы изучает краевой департамент строительства. Он даст оценку достоверности этих расчетов. После утверждения будет сформирована заявка на конкурс, где определится инвестор. Он завершит данные объекты за бюджетный счет.