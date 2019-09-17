ЖК «Южный» и ЖК «Валентина» в Краснодаре достроят за бюджетный счет

В администрации Краснодарского края в рамках заседания межведомственной комиссии по защите прав дольщиков обсудили судьбу нескольких проблемных жилых объектов в столице Кубани. В частности, речь шла об объектах компании «Новер» – ЖК «Южный» и ЖК «Валентина».

Как сообщает в социальных сетях первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко, представители инициативных групп дольщиков на этих объектах полностью сопровождают всю работу арбитражного управляющего строительной компании. Кроме того, по словам чиновника, они обратились с просьбой проверить состоятельность потенциального инвестора – ООО «Каркас-строй». В конце краевые власти намерены провести с ним встречу, на которой прояснят ситуацию с его возможностями.

Сообщается также, что ЦПК «Строитель» завершил подготовку всего пакета проектно-сметной документации по данным объектам. В данный момент документы изучает краевой департамент строительства. Он даст оценку достоверности этих расчетов. После утверждения будет сформирована заявка на конкурс, где определится инвестор. Он завершит данные объекты за бюджетный счет.

Дмитрий Михеенко