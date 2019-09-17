В Снежинске завели уголовное дело о незаконном подключении автомойки к теплосетям

В Снежинске полиция по материалам прокурорской проверки возбудила уголовное дело о причинении имущественного ущерба компании «Трансэнерго» путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ).

Как сообщают в прокуратуре челябинской области, надзорное ведомство установило, что у «Трансэнерго», которое является теплоснабжающей организацией, заключен договор с муниципальным казенным предприятием «Энергетик» о поставке тепловой энергии в здание по улице Транспортной. Осмотр теплосетей показал, что от узла теплоснабжения здания идет труба до здания находящейся рядом автомойки, которая является арендатором МКП. При этом расчеты с «Трансэнерго» муниципальная организация производит без учета дополнительного узла. Ущерб ресурсоснабжающей организации оценен в 250 тыс. руб.