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Пресс-релиз

В Саратове врач поликлиники подверглась изнасилованию по дороге к пациенту

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача поликлиники (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, во второй половине дня 16 сентября врач одной из поликлиник Кировского района направлялась по вызову к пациенту в поселке Завокзальный. Она не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомцу, который согласился ее проводить. Убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.

Ведется розыск преступника.

Марина Ковалева


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