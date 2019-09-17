«СДС-строй» построит ледовый дворец в Кузбассе за 7,6 млрд рублей

Власти Кемеровской области подвели итоги конкурса по выбору подрядчика для проектирования и строительства ледового дворца спорта «Кузбасс». Начальная стоимость госконтракта составила 7,6 млрд руб.

Заказчик проекта — региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Как следует из документации торгов, на конкурс была подана единственная заявка — от ООО «СДС-строй» (входит в холдинг СДС). Конкурс признан несостоявшимся, а конкурсная комиссия решила заключить договор подряда с единственным претендентом.

Ледовый дворец «Кузбасс» будет рассчитан на 6 тыс. зрителей. Построить его планируется к концу июля 2021 года. Планируется, что в 2019 году финансирование составит 238,7 млн руб., в 2020 году — 5 млрд руб., 2021 году — 2,1 млрд руб. На проектирование предусмотрено 158,7 млн руб.

Оксана Павлова