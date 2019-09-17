Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 70%

С 9 по 15 сентября в Свердловской области зарегистрировано 28,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 70%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В Екатеринбурге зарегистрировано 14,2 тыс. случаев заболевания. Это на 73% выше уровня прошлой недели.

Из-за случаев заболевания ОРЗ в Екатеринбурге закрыли одну школу и детский сад. Частично образовательный процесс приостановлен в 13 детских дошкольных учреждениях, где закрыли 15 групп.

По итогам мониторинга зарегистрирован 591 случай с предварительным диагнозом «пневмония», что выше уровня прошлой недели на 27%. В ведомстве сообщили, что для профилактики пневмонии прививки против гриппа получили 200 тыс. человек (в том числе 107 тыс. детей), охват населения прививками составил 4,8%.