Бухгалтер «Сторожевской коммунальной компании» обвиняется в хищении 650 тысяч

Татищевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бухгалтера ООО «Сторожевская коммунальная компания» о присвоении в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По версии следствия, с мая 2016 по февраль 2018 года бухгалтер-кассир ООО при приеме денежных средств от населения провела меньше средств, чем ей было передано от 250 абонентов за коммунальные услуги.

Она вносила изменения в приходные кассовые ордера после оплаты за коммунальные услуги, изменяя сумму поступления, поэтому долгов у плательщиков показано не было, уточняет следствие.

Всего ею было похищено 650 тыс. руб.

Марина Ковалева