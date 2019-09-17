Пострадавшим от наводнения в Приангарье предпринимателям выплатят по 200 тысяч рублей

Предприниматели, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, начали получать единовременные выплаты в размере 200 тыс. руб. из регионального бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

Прием заявлений на оказание финансовой помощи стартовал 13 сентября и продлится до 24 октября этого года. «За эти несколько дней рассмотрено более 30 обращений. На сегодняшний день заявления четверых предпринимателей, осуществляющих деятельность в области аренды недвижимого имущества, розничной торговли, мойки автотранспортных средств, одобрены, уже сформированы финансовые документы для перевода денег»,— рассказала заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

Напомним, в июне и июле в Иркутской области произошли две волны паводка. В зоне подтопления оказались около 17 тыс. домов. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Власти оценили ущерб в 35 млрд руб.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Идеальное наводнение»

Юлия Сасевич