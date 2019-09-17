В Санкт-Петербурге планируется начать строительство скоростной магистрали в 2020 году

В Санкт-Петербурге строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) планируется начать в 2020 году, сообщили в администрации губернатора города.

Строительство скоростной дороги будет поэтапным. Финансирование первого этапа, запланированного на следующий год, будет осуществляться из федерального и городских бюджетов, а также при участии ООО «Магистраль северной столицы». Предварительный срок завершения строительства всей магистрали — конец 2024 года.

ШМСД будет начинаться от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходить преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекать Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и будет подключаться к КАД в районе деревни Кудрово.

Согласно проекту, магистраль будет включать 11 развязок, а расчетная пропускная способность составит более 170 тыс. автомобилей в сутки. Протяженность трассы составит 22 км, 14 км из которых пройдут по территории города, а остальные — по Ленинградской области.

О приоритетных проектах развития транспортной инфраструктуры региона читайте в материале “Ъ” «Транспортная пятилетка».