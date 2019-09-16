Роман Старовойт переназначил лишь трех вице-губернаторов из девяти

Администрация Курской области опубликовала информацию о первых кадровых изменениях после инаугурации избранного губернатора Романа Старовойта. Согласно измененной структуре областной администрации, у господина Старовойта вместо девяти заместителей останется семь. Тем не менее, переназначены всего лишь три вице-губернатора.

Должности заместителей сохранили Станислав Набоко (первый вице-губернатор), Алексей Смирнов (ЖКХ, ТЭК, регулирование тарифов) и Ирина Хмелевская (образование и здравоохранение).

По ряду направлений в новой структуре администрации остались профильные вице-губернаторы, но занимавшие эти должности чиновники не переназначены. Это Алексей Золотарев (АПК и лесное хозяйство), Максим Бесхмельницын (цифровая экономика, труд и занятость), Валентина Нордстрем (финансы) и Екатерина Харченко (внутренняя политика).

Еще две должности вице-губернатора исчезли из структуры администрации области. Их занимали Михаил Горбунов (региональная безопасность), а также уволившийся еще 25 марта вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Анатолий Стрелков. Курируемые ими направления переподчинены другим вице-губернаторам.

Олег Мухин