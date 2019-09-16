В правительстве Крыма поддержали идею о двойном названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов поддержал идею о переименовании региона в Республику Крым — Таврида, сообщила «Российская газета». Ранее с инициативой выступил глава национально-культурной автономии крымских греков «Таврида» Иван Шонус. По его мнению, двойное название поможет закрепить за полуостровом российский статус.

Таврида — название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году, одно из исторических названий древнего и средневекового Крыма. Полуостров назывался Тавридой до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.

«В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть»,— поддержал инициативу вице-премьер правительства региона. Господин Мурадов также предложил в случае, если жители полуострова поддержат идею, обсудить вопрос в Госсовете Республики и других органах власти.

Против переименования выступил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. «Надо возвращать не столько историческое название, сколько историческую память, традиции, культурные ценности»,— сказал он «РИА Новости». По его мнению, «игра в названия и переназвания» только разделит общество и породит ненужные споры.

Сам автор инициативы господин Шонус позднее заявил «РИА Новости», что, по его мнению, общество пока не готово к переименованию региона, так как реакция на идею была неоднозначной. «Вопрос придания Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" — это не тема завтрашнего дня, потому что общество еще не готово. Надо учесть большинство мнений, обидеть кого-то тоже не хочется»,— заключил он.

За последние 20 лет в России были переименованы или получили двойное название три субъекта федерации: Чувашская Республика — Чаваш республики переименована в Чувашскую Республику — Чувашию (2001), Ханты-Мансийский автономный округ стал Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой (2003), Кемеровская область теперь носит название Кемеровская область — Кузбасс (2019).