Спикеру не нашли альтернативы

Татарстанские единороссы на партийной конференции в очередной раз выдвинули на пост председателя Госсовета Фарида Мухаметшина, который руководит парламентом республики больше 20 лет. В качестве альтернативы бессменному спикеру была предложена кандидатура главы Спасского района Камиля Нугаева. Его охарактеризовали как человека, которого «знает каждое животное республики». Но большинство делегатов кандидатуру господина Нугаева не поддержали.



Главу татарстанского отделения «Единой России» Фарида Мухаметшина выдвинули на должность спикера Госсовета республики шестого созыва. Решение было принято на партийной конференции республиканских единороссов, посвященной итогам парламентских выборов. Господин Мухаметшин является действующим спикером Госсовета. Он бессменно руководит республиканским парламентом с 1998 года.

На партийной конференции Фарид Мухаметшин, который возглавлял на выборах список единороссов, заявил, что партийцы выполнили «главную задачу — делегировать в парламент республики максимальное количество подготовленных, авторитетных кандидатов». При этом он отметил, что в ходе кампании «в основном стрелы были направлены против нас»: оппозиция пыталась «выбить места» у «Единой России»: «Реформа НДС, пенсионная реформа, мусорная реформа — эту тему оседлали оппозиционные партии и с утра до вечера нападали на нас за эти благие намерения и дела».

Фарид Мухаметшин признал, что на отдельных избирательных участках позиции «Единой России» оказались слабыми, однако призвал единороссов «не бояться» этого: «Ни в Осиново не надо бояться ехать. Ни в Зеленодольск не надо бояться ехать. Ни в Альметьевск, ни в Нижнекамск, ни в другие места, где, казалось бы, оппоненты занимают достаточно авторитетные позиции, работая против нас». Спикер добавил, что во время избирательной кампании «сам посетил более половины муниципалитетов» и везде люди говорили «спасибо, что приехали».

Также лидер татарстанских единороссов обратил внимание, что партия «впервые так плотно работала с социальными сетями». «Сами для себя ахнули! Как много граждан, оказывается, в социальных сетях отслеживают политическую жизнь нашей республики!» Он призывал всех избранных депутатов: «Откройте ваш аккаунт в Instagram. Будьте на связи с избирателями». Господин Мухаметшин подытожил, что партийцам предстоит дальнейшая работа: в 2020 году пройдут выборы в муниципалитетах и выборы президента республики.

Кроме Фарида Мухаметшина, на пост спикера также была предложена альтернативная кандидатура главы Спасского района Камиля Нугаева. Как признался его коллега из Новошешминска Вячеслав Козлов, господина Нугаева «не только вся республика знает, но и каждое животное республики знает». Впрочем, такая реклама оппоненту действующего спикера не сработала. Делегаты большинством голосов поддержали господина Мухаметшина. Счетная комиссия не стала объявлять, сколько голосов получил Камиль Нугаев. «Я за Камиля голосовал»,— сообщил “Ъ” Фарид Мухаметшин.

Спикер также сообщил, что в минувшие выходные состоялось собрание избранных по списку «Единой России» депутатов. Была образована фракция партии власти в новом созыве Госсовета. Ее вновь возглавил Юрий Камалтынов, вице-спикер парламента пятого созыва.

Переизбрание Фарида Мухаметшина состоится на первой после выборов сессии Госсовета 20 сентября. Ожидается, что господин Мухаметшин предложит в качестве своего нового заместителя министра сельского хозяйства Татарстана Марата Ахметова. Он сменит Римму Ратникову, которая была вице-спикером последние 15 лет. По информации “Ъ”, свои должности сохранят другой вице-спикер Юрий Камалтынов, секретарь Лилия Маврина, главы большинства комитетов (см. “Ъ” от 13 сентября). На пост спикера также намерен претендовать глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов.

Напомним, 8 сентября на выборах в Госсовет «Единая Россия» получила 72,4%. С учетом результатов выборов в одномандатных округах она провела в парламент 90 депутатов. Шесть депутатов прошли по партсписку КПРФ. По одному месту в Госсовете получили представители ЛДПР, «Справедливой России» и Партии роста.

Кирилл Антонов