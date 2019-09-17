Экс-глава Татфондбанка снижает ущерб

В Казани продолжается рассмотрение уголовного дела экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Показания против него дал представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсного управляющего Татфондбанка. Он показал, что во всех шести эпизодах уголовного дела Роберт Мусин злоупотребил полномочиями, чем нанес серьезный финансовый ущерб банку. Однако адвокат господина Мусина заявил, что не все претензии АСВ обоснованы, поскольку часть денег была возвращена, а другая возвращению не подлежит в соответствии с решением суда. В прокуратуре уверены, что защита хочет «уменьшить степень вины» экс-банкира.



В Вахитовском районном суде Казани в рамках заседания по уголовному делу бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина показания дал Андрей Соколов, представляющий «Агентство по страхованию вкладов» — конкурсного управляющего ТФБ. В частности, он заявил, что Роберт Мусин знал о неплатежеспособности ООО «Бытовая Электроника» и группы компаний DOMO, что не помешало Татфондбанку выдать им необеспеченные кредиты на общую сумму более 18,5 млрд руб. Эти действия причинили ущерб банку и АСВ, считает юрист.

В истории с шестью выданными Татфондбанком кредитами аффилированной с ним компании «Аида и Д» на общую сумму 133,7 млн руб. представитель АСВ также отметил роль Роберта Мусина. Как утверждал Андрей Соколов, бывший руководитель банка присвоил 80 млн руб. из этой суммы. По его словам, господин Мусин причастен и к другим эпизодам, вменяемым ему в рамках уголовного дела. Речь идет о передаче прав требований на кредит в 2,7 млрд руб. «Московской инжиниринговой группе» в обмен на облигации Татфондбанка (на момент сделки — 13 декабря 2016 года — ценности не имели, как считает обвинение), выдаче ОАО «Казанская сельхозтехника» необеспеченного кредита в 254 млн руб., ушедшего в офшор, принадлежащий Мусину, а также о невозвратных кредитах на 6,8 млрд руб. и выводе залогов по ним на 20,5 млрд руб.

«С 21 ноября по 15 декабря 2016 года Мусин злоупотребил полномочиями вопреки интересам банка с целью извлечения выходы для себя и других лиц»,— сказал господин Соколов и перечислил поручившихся по кредитам: Зеленодольский завод имени Горького, ПСО «Казань», «Казанский хлебозавод №3», Госжилфонд при президенте Республики Татарстан.

Еще один эпизод уголовного дела касается сделок, совершенных 18 июля 2016 года. Тогда «Казаньоргсинтез» разместил в Татфондбанке субординированный депозит на 4 млрд руб. В этот же день банк выдал два кредита на 1,8 млрд и 2,2 млрд руб. «Нижнекамскнефтехиму». Номинально капитал и кредитный портфель Татфондбанка увеличился, а Центробанк под залог кредита «Нижнекамскнефтехима» выдал Татфондбанку заем на 3,1 млрд руб. В результате долги «Нижнекамскнефтехима» оказались у связанных с Робертом Мусиным компаний «Новая нефтехимия» и «Сувар Девелопмент», которым «Казаньоргсинтез» уступил права требования. «Банк в нормальном гражданском обороте не перевел бы долг заемщика с ликвидного заемщика на неликвидного. Бывшим руководством банка причинен ущерб на сумму не менее 4 млрд руб.»,— подытожил Андрей Соколов.

Представляющий интересы господина Мусина адвокат Алексей Клюкин в ходе заседания подчеркнул, что часть кредитов возвращена в банк (например, 33,7 млн из 133,7 млн руб. выданных «Аида и Д»), а в некоторых случаях (как с группой компаний DOMO) деньги брались на погашение ранее полученных в Татфондбанке кредитов. Также господин Клюкин поинтересовался, известна ли господину Соколову стоимость активов «Новой Нефтехимии», видимо, намекая, что компания была бенефициаром ТФБ (20,2%) и имела миллиардные обороты (по итогам 2016 года выручка компании составила 4,8 млрд руб., чистый убыток — 3,3 млрд руб.). Кроме того, адвокат попросил господина Соколова представить информацию о ходе процессов в Арбитражном суде Татарстана, где рассматриваются сделки из уголовного дела. Господин Соколов обещал подготовить точные данные и представить их через неделю.

Старший прокурор Руслан Губаев после заседания заявил “Ъ”, что своими действиями защита хочет «уменьшить степень вины» господина Мусина, продемонстрировав суду, что объем ущерба от действий банкира ниже заявленного следствием.

Напомним, проблемы у Татфондбанка начались в конце 2016 года. Тогда Центробанк ввел временную администрацию в банке, а самого Роберта Мусина отстранил от управления. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка (дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.). В тот же день господина Мусина задержали. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), хотя изначально были ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). С марта 2017 года экс-банкир находился в СИЗО. В январе 2018 года меру пресечения изменили на домашний арест. Совокупный ущерб от действий Роберта Мусина по всем эпизодам оценивается в 53 млрд руб. Господин Мусин признал вину частично.

Александр Шакиров