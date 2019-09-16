«Главное — возможность взять ипотеку с минимальной ставкой»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на какие критерии ориентируются заемщики при выборе ипотечной программы.

Около 60 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в Москве в текущем году. Чиновники говорят, что рынок жилищного кредитования оживает. И дают прогнозы, что ставки будут снижаться. В процессе подбора ипотечной программы банком или брокером учитывается сразу ряд факторов, которые имеют существенное значение для заемщика, в зависимости от его личной ситуации и финансовых возможностей. Если кто-то смотрит на размер первоначального взноса, то другим важнее перспектива снижения общего объема переплат.

Но чаще покупатели при принятии решения о выходе на сделку ориентируются на свой текущий бюджет. Точнее, на то, столько нужно будет ежемесячно выплачивать. Более трети клиентов делают акцент на соотношении платежа с уровнем дохода семьи. Его размер оказался в приоритете у 37% заемщиков, посчитали аналитики риэлтерской компании «Бон Тон», проведя соответствующий опрос. Комфортное соотношение затрат к доходу дает им возможность сохранить привычный образ жизни. И кредитные обязательства становятся не столь ощутимыми.

Около 30% опрощенных клиентов остановили свой выбор на значимости уровня ставки. Ведь чем она ниже, тем дешевле стоит весь кредит и меньшей становится общая финансовая нагрузка на семью. Такие покупатели выбирают самые выгодные и акционные предложения, вне зависимости от величины и репутации банка, предоставляющего услугу. Главное тут — возможность взять ипотеку с минимальной ставкой.