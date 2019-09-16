Актерское агентство Endeavor готовит IPO на $712 млн

Американский холдинг Endeavor Group Holdings, в который входит ряд компаний в сфере развлечений и медиа, в том числе крупнейшее в мире агентство по найму представителей шоу-бизнеса William Morris Endeavor, планирует в ходе IPO привлечь до $712 млн. Это следует из заявки, поданной компанией в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания собирается провести размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Endeavor планирует разместить 19,4 млн акций по цене от $30 до $32, кроме того, она предоставит андеррайтерам, в числе которых банки Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley, опцион на покупку еще 2,9 млн акций. Компания была создана в 2009 году в результате слияния ведущего голливудского агентства по поиску артистов с более чем столетней историей William Morris Agency и его более молодого конкурента Endeavor Talent Agency.

В первом полугодии выручка Endeavor составила $2,05 млрд, тем самым она выросла на треть в сравнении с результатом 2018 года. Также компания более чем вдвое сократила убыток — с $405 млн до $193 млн. О том, что Endeavor собирается провести IPO, сообщалось еще в мае, но потом размещение было отложено, так как холдинг вел переговоры о приобретении компании On Location Experiences. В прошлом году сообщалось о покупке 10-процентной доли в Endeavor за $400 млн суверенным фондом Саудовской Аравии.

Яна Рождественская