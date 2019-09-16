Франкфуртский автосалон подыскивает способы коммуникации

Франкфуртский автосалон проигнорировали более 30 известных брендов. Среди них Ferrari, Bentley, Maserati, Renault и Fiat Chrysler. Глава Ассоциации германской автомобильной промышленности Бернхард Маттес заявил, что будущее автосалона во Франкфурте под вопросом, пишет Financial Times. По его словам, существующий формат неактуален, и выставка может превратиться в форум, посвященный исключительно экологичному транспорту.

Уйдут ли в прошлое автосалоны? Главный редактор журнала «Автопилот» Дмитрий Гронский считает, что формат привычных выставок действительно себя исчерпал, и все больше автопроизводителей предпочитают проводить презентации онлайн: «Все больше экспонентов отказывается от участия в этой выставке, потому что, во-первых, это дорого, а, во-вторых, есть тысяча других способов коммуникации с потенциальным покупателем. Например, Илон Маск последние несколько лет показывает, что при помощи стрима, трансляций можно собрать гораздо большую аудиторию, чем на Франкфуртском салоне или в Женеве. Это тенденция последних трех-пяти лет.

Здесь экологические движения не при чем, просто в современном мире появились новые средства коммуникации с потребителем.

Они более адресные, потому что не каждый человек доберется до Франкфурта, Женевы или Детройта, чтобы посмотреть и пощупать — проще это увидеть на YouTube или еще где-то. Для индустрии развлечений и выставок это, конечно, удар».

Из восьми павильонов Франкфуртского автосалона занята в этом году была лишь половина. А, например, компания BMW, которая традиционно выставляется в отдельном павильоне, по данным СМИ, сократила расходы на выставку на две трети. Это значительно повлияло и на доходы организаторов автосалона, отметил главный редактор Auto@Mail.ru Денис Смольянов. Однако, по его словам, говорить о закрытии выставки еще рано: «Разговор изначально шел о том, что салон может немного переформатироваться, например, переезжая из города в город. В этом году мы делаем Motor Show во Франкфурте, в следующем году оно пройдет в Берлине, потом в Мюнхене и так далее. Кроме того, может измениться и стиль, потому что очевидно, что Motor Show в нынешнем виде действительно немного устарел.

По ощущениям, все это сократилось и уменьшилось на 30-40%, но я не думаю, что автосалоны окончательно прекратят свое существование. Не надо забывать, что мало где еще автопроизводитель сможет в течение одной-двух недель привлечь к своим машинам такое количество публики. На выставки, действительно, приходит много людей, это не 10-20 тыс., там может быть от 800 тыс. до 1 млн. Очень сложно заставить такое количество посетителей просто так прийти в автосалон Toyota, BMW, Volkswagen. Для производителя это очень важно, ведь он показывает свои самые последние достижения, которые можно увидеть живьем».

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Франкфуртский автосалон начал работу на прошлой неделе. В день открытия на сцену прорвались активисты Greenpeace и потребовали запретить автомобили на бензиновом двигателе. А 15 сентября сотни демонстрантов блокировали главный вход в выставочный центр, где проходит шоу. Они выступили против разрушительной транспортной системы, которую, по их мнению, олицетворяет собой крупнейший в мире автосалон.

Виктория Феофанова