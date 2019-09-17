Вопрос о прекращении полномочий депутата заксобрания не включен в повестку

Вопрос о прекращении полномочий депутата-самовыдвиженца Егора Заворохина пока не включен в повестку сентябрьского пленарного заседания краевого законодательного собрания. Как рассказали "Ъ-Прикамье" собеседники в краевом парламенте, приговор в отношении Егора Заворохина в заксобрание не поступал.

В июне этого года, Дзержинский райсуд Перми признал бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», депутата заксобрания Егора Заворохина и предпринимателей — отца и сына Дениса и Максима Овчинниковых виновными в хищениях денежных средств предприятия. Егор Заворохин, как и Денис Овчинников, был приговорен к семи годам колонии общего режима, Максим Овчинников — к четырем. Также суд взыскал с них солидарно более 141 млн руб. ущерба, нанесенного ФГУП.

Как установили следствие и суд, подсудимые с осени 2011 года по конец апреля 2012-го похитили более 143 млн руб. ФГУПа путем завышения счетов за тепловую энергию. Поставками тепла на завод Дзержинского занималось ООО «Энергоресурс», которое было подконтрольно господину Заворохину. 30 августа Пермский краевой суд рассмотрел и отклонил жалобу Егора Заворохина, после чего, приговор вступил в законную силу.