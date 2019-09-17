Мэрия Перми предложила пересматривать тариф на проезд чаще одного раза в год

Как стало известно «Ъ-Прикамье», администрация Перми предложила изменить одну из статей думского решения № 7, регулирующего порядок формирования тарифов на общественный транспорт города. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что власти предложили отменить статью, закрепляющую в документе пересмотр тарифа один раз в год. Вчера на совете думы эта поправка обсуждалась, она не была принята. Связаться с представителями администрации вчера «Ъ-Прикамье» не удалось.

Сейчас тариф за проезд в общественном транспорте Перми составляет 20 руб. Ранее власти предлагали повысить его до 28 руб. Сегодня на комитете в думе будет рассматриваться новая методика формирования тарифа.