Нововоронежскую АЭС и город атомщиков посетил Председатель Воронежской областной Думы

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Положительные практики в подготовке специалистов атомной отрасли и социальная политика предприятия – таковы основные цели визита Председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова на Нововоронежскую атомную станцию (НВ АЭС) и в город атомщиков.

Под председательством директора НВ АЭС Владимира Поварова прошло совещание с руководством НВ АЭС, представителями городских властей и общественности. В ходе визита Владимир Нетёсов побывал в учебно-тренировочном пункте НВ АЭС, где ознакомился с опытом обучения персонала атомной станции и зарубежных специалистов, посетил первый в мире энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 (№6 НВ АЭС) и социальные объекты города Нововоронежа.

«Нововоронежская АЭС - одно из ведущих предприятий российской экономики, на котором внедряются самые современные технологии, а также один из крупнейших налогоплательщиков Воронежской области. Очень радует подготовка квалифицированных кадров, соответствующая мировым стандартам. У нас есть планы по дальнейшему сотрудничеству, в частности, по развитию социальных объектов города атомщиков», – поделился впечатлениями Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Было отмечено, что реализация многих социальных программ стала возможна благодаря Соглашению о сотрудничестве между государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и правительством Воронежской области. В рамках поступающих средств, построены спортивные сооружения - многофункциональный стадион «Старт», ледовая арена «Остальная», Центр боевых искусств. Внедрено множество социальных проектов, позволивших значительно улучшить городскую инфраструктуру (замена коммуникаций, строительство тротуаров, ремонт дорог и фасадов домов).

«Нововоронежская АЭС участвует в реализации Соглашения в сотрудничестве с Воронежской областью, как полноправный партнёр. В нашей смете доходов-расходов предусмотрены средства на реализацию социальных программ и благотворительности», - отметил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Председатель Воронежской областной Думы вручил НВ АЭС Почётную грамоту - высшую награду областной Думы.