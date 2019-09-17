Президент не помиловал бывшего начальника пермского ГУФСИН

Президент России Владимир Путин вчера подписал три указа о помиловании: из колонии выйдет мать пятерых детей, которая была вынуждена торговать наркотиками, и женщина, убившая из чувства ревности мужа. Также помилован ветеран труда, тяжело ранивший человека в ссоре.

В тоже время президент не стал подписывать указа о помиловании бывшего начальника ГУФСИН по Пермскому краю Александра Соколова, отбывающего наказание в Калининградской области. Ранее сообщалось, что губернатор этого региона Антон Алиханов согласился с рекомендацией членов местной комиссии по вопросам помилования и внес представление президенту России с предложением освободить осужденного А. Н. Соколова.

Александр Соколов был осужден в 2016 году за мошенничество на сумму около 10 млн руб. В 2018 году суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, признав его также виновным в получении нескольких взяток сертификатами на турпутевки, серебряными монетами и земельным участком