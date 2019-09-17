Власти Перми не смогли через суд снести торговый комплекс на мини-рынке

Арбитражный суд Пермского края 11 сентября отказал администрации Свердловского района Перми в требовании снести торговый комплекс на мини-рынке по ул. Островского, говорится в материалах суда. Районные власти также требовали признать постройку самовольной.

Иск с требованием признать торговый комплекс самовольной постройкой и снести его поступил в Арбитражный суд Пермского края в декабре 2018 года. Одноэтажное здание торгового павильона площадью 242 кв. м расположено на территории мини-рынка по ул. Островского, 101. В комплексе находятся магазин сети «Хмель и солод» и букмекерская контора «Лига ставок». По словам владельца земельного участка Константина Лазукова, павильон зарегистрирован как объект капитального строительства. Администрация Свердловского района мотивировала свое требование тем, что павильон не соответствует требованиям и нормам пожарной безопасности. «Была проведена судебная экспертиза, в результате вынесено решение, что объект соответствует всем нормам. И после этого администрации в иске отказали», - пояснил предприниматель.



Константин Лазуков предполагает, что действия городских властей связаны с намерением снести все постройки на участке под мини-рынком и выкупить его «просто как клумбу - дешево и сердито».

Напомним, в начале этого лета стало известно, что владельцы торговых рядов на пересечении улиц Белинского и Островского в Перми (ул. Островского, 101, рядом с бизнес-центром «Эко») планируют создать на их месте фреш-маркет с рабочим названием «Островский рынок». Торговое пространство должно было быть организовано по типу Даниловского рынка в Москве – с торговлей продуктами, фуд-кортом и ярмарками. Однако намерение так и не воплотили в жизнь. Сейчас в рамках масштабного проекта по реконструкции улично-дорожной сети города на месте мини-рынка на ул. Островского планируется обустроить дорожный проезд. Городские власти намереваются выкупить у предпринимателя земельный участок и снести мини-рынок. Господин Лазуков сообщил «Ъ-Прикамье» о намерении оспорить в суде перенос «красных линий» (разработка проектов планировки центральных районов Перми включают в себя перенос «красных линий» - это позволит в дальнейшем реализовать властям планируемые дорожные реконструкции).