Путин назвал недопустимым раздел Сирии на зоны влияния

Президент России Владимир Путин в ходе трехстороннего саммита с Турцией и Ираном в Анкаре заявил, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния. Безопасность в стране должна обеспечиваться целостно, считает российский лидер.

«Естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии. Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности. Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

Президент России высказал надежду на более активное участие в гуманитарном содействии Сирии международного сообщества, в частности, ООН и профильных агентств.

Напомним, Турция в начале августа объявила о планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата. Эта территория контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США. Вашингтон заявил о намерении предотвратить военные действия. Страны договорились создать зону безопасности на севере Сирии. Для этих целей стороны также создадут координационный центр, который будет базироваться в Турции.

Подробности — в публикации “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».