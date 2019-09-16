Капитализация частных компаний пошла в рост

Нефтяники и ритейлеры второй год подряд возглавляют рейтинг крупнейших частных компаний России. Топ-200 по итогам 2018-го опубликовал журнал Forbes. Традиционно во главе списка находится ЛУКОЙЛ с выручкой в 8 трлн руб. В пятерку также вошли «Сургутнефтегаз», X5 Retail Group, «Магнит» и «Татнефть». Общая выручка всех 200 компаний из списка за год увеличилась на 22%. При этом наибольший рост в 2018-м показали производители угля и строители.

Как оценить результаты рейтинга? Он показывает, что капитализация частных компаний растет, говорит директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. В то же время роста экономики в России сейчас нет, поэтому это опасная тенденция, отмечает эксперт: «Если производство угля росло достаточно быстро, и это толкало вверх капитализацию компаний, то, безусловно, отрасль оказалась в выигрыше. Неплохо обстояло дело и у строителей, заранее было объявлено о переходе на эскроу-счета, что простимулировало спрос, а кроме того, завершались мегастройки — тот же Крымский мост. Реально экономика столь значительно не растет, происходит декапитализация компаний, на фондовом и финансовом рынках появляются “пузыри”. Это не очень хороший факт, он свидетельствует о том, что все скоро закончится. Не бывает такого, что “пузыри” надуваются до бесконечности. Если они большие, то лопнут достаточно звонко.

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За 2018-й выручка угольных компаний выросла в среднем на 60%. Больше всего — на 143% — выросли доходы «Сибантрацита» Дмитрия Босова. Строительные компании, в свою очередь, показали чуть меньший рост — примерно на 40%. Впрочем, ситуация с сектором недвижимости неоднозначная, ждать таких же итогов по 2019 году не стоит, отмечает инвестиционный менеджер «Открытия Брокер» Тимур Нигматуллин: «Ранее компании признавали выручку по факту сдачи жилой недвижимости в эксплуатацию, сейчас же они это делают почти сразу, из-за чего предприятия фактически увеличили общий объем выручки. Я не думаю, что эта динамика отражает реальную суть бизнеса с точки зрения темпов роста. Сектор жилищного строительства по-прежнему испытывает множество проблем, в том числе падение реальных доходов, прошлогоднее повышение ставок Банка России. Есть и другие разовые факторы, в частности, компании интенсифицировали инвестиции для того, чтобы не попасть под новые требования закона об эскроу-счетах. Риэлторский бизнес не смог бы показать такие высокие темпы роста».

В 2018-м в рейтинг журнала Forbes попали семь новых компаний — авиаперевозчик Nordwind, «Ренессанс Страхование», торговый дом «Петрович», который продает строительные материалы, два московских девелопера — «Инград» и «Гранель», Кузбасская топливная компания, а также крупный подрядчик РЖД — ГК «1520». В 2019-м выручка частных компаний продолжит расти, но уже не такими быстрыми темпами, говорит директор Института актуальной экономики Никита Исаев: «2018 год продемонстрировал в первую очередь рост сырьевой отрасли. Это не только нефтегазовый сектор, который реагировал на резкое повышение цен, но и цветной и черной металлургии, лесопромышленный, рыбной и угледобывающий. Это связано в определенной степени с проблемами в КНР и необходимостью избавления от “грязных” предприятий. В результате этого Россия наращивает объем своего производства с серьезными вложениями государства в развитие строительного сектора, я имею в виду инвестиции в ипотечное кредитование. Кроме того, сильное фискальное давление продемонстрировало открытость компаний, они показывают свою отчетность и формально увеличивают “белые” доходы своей внутренней экономики. Будет ли эта тенденция сохранена? Темпы существенно снизятся ровно потому, что в 2018 году мы наблюдали эффект “низкой базы”, сейчас такого уже нет».

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Юлия Грицай, Илья Сизов