«Парма» обыграла бронзового призера чемпионата Латвии

Баскетбольный клуб «Парма» вышел в финал международного турнира, что проходит в эти дни в литовском Паневежисе. В понедельник в матче с бронзовым призером чемпионата Латвии 2018/19 БК «Огре» клуб, представляющий Пермский край, оказался сильнее соперника. Итог поединка 109-85.

Теперь за главный приз турнира «Парма» в финале поспорит либо с саратовским «Автодором», либо с «Литкабелисом», которые составили вторую полуфинальную пару. На момент публикации результат матча известен не был. Отметим, что пермский клуб проводит в Литве предсезонный сбор и уже играл с «Автодором», одержав над ним победу на другом турнире в Клайпеде.