«Москва может предложить свое посредничество»

Владимир Путин провел вторые за месяц переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой снова стал вопрос урегулирования ситуации в Сирии, а также двусторонние отношения. Как сообщают СМИ, встреча длилась дольше запланированного времени, а президенты предпочли обсудить детали наедине, без участников делегации. Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встречались в конце августа в России. Вопрос о будущем Сирии поднимался и там. Тогда российский президент назвал его «чувствительным». С начала года Путин и Эрдоган проводят уже шестую встречу. В понедельник президент России также встречается с главой Ирана Хасаном Роухани. Международный обозреватель “Ъ” Максим Юсин обсудил в прямом эфире контакты российского главы государства с ведущим Петром Косенко.

— К чему такие частые встречи Путина и Эрдогана? Что хочет добиться Москва от Анкары в ситуации с Сирией?

— Мне кажется, что в данном случае, если говорить именно о Сирии, то больше каких-то просьб, требований, где-то, может быть, даже давления исходит именно от Анкары. Потому что, в общем-то, Москва своих основных целей в Сирии добилась, Москве по-хорошему пора бы оттуда уйти с высоко поднятой головой, чтобы во всем мире ее воспринимали как победителя. Но не получается. Потому что еще остаются всякие горячие точки, например, Идлиб — до сих пор не отвоеванный город.

И, в общем, останется он под властью нынешней оппозиции, под протекторатом Турции, вернет Башар Асад контроль — по большому счету для нас ничего не изменится, а вот для Эрдогана это вопрос жизни и смерти. Потому что там действуют группировки, которые ориентировались именно на Турцию, там от 2,5 до 3 млн жителей, и это в случае активных действий потенциально создает колоссальную угрозу нового миграционного потока, который хлынет в Турцию. Она еле-еле справилась с предыдущим потоком, и то, может быть, даже не до конца, и частично, как мы знаем, перенаправила его в Европу. Если сейчас снова сирийские власти предпримут наступление, попытаются отвоевать Идлиб, а там живут люди, которые к Асаду относятся непримиримо — если мы вспомним, их вывозили из всех оппозиционных анклавов, которые были в окрестностях Дамаска — они не вернутся просто так под власть сирийского руководства, значит, они хлынут на турецкую территорию. Что делать, как отложить этот военный сценарий — это, я думаю, в первую очередь обсуждает с Путиным Эрдоган.

— Есть по ощущениям все-таки какой-то путь, компромисс в данной ситуации?

— Пока не видно. Путин очень обтекаемо об этом говорит, я думаю, когда Эрдоган будет выступать на совместной пресс-конференции, если она состоится, тоже это будет очень обтекаемо, потому что тема сложнейшая. Здесь, кстати говоря, пересекаются интересы не только Москвы и Анкары, но и третьего участника этого формата — Тегерана. Несмотря на то, что мы с ним в Сирии ситуативные союзники, долгоиграющие планы совершенно другие на Сирию. То есть именно иранцы подталкивают радикальные силы в Дамаске, чтобы как можно быстрее проводили операцию, отвоевывали всю территорию, потому что для Тегерана сирийский театр военных действий — это часть более широкого в глобальном суннитско-шиитском противостоянии. Задача Тегерана — установить шиитскую ось, что Москве абсолютно не нужно, не для этого она вступала в сирийскую войну, чтобы помогать шиитам, учитывая, что подавляющее большинство живущих в России мусульман — сунниты.

У Эрдогана одно видение будущего Турции, у Ирана — другое, а у Москвы — желание побыстрее стабилизировать ситуацию, как-то постепенно оттуда выходить.

— А получится с такими союзниками стабилизировать ситуацию? Очевидно, что в Анкаре беседовали в том числе об ударах беспилотников по НПЗ в Саудовской Аравии. Иран обвиняют в причастности к этому теракту, в Вашингтоне снова заговорили о возможности какого-то даже и военного решения ситуации в районе Персидского залива. Что здесь Москва может предложить партнерам?

— Свое посредничество. Причем не только тем партнерам, с которым сейчас Путин встречается в Турции, но и Соединенным Штатам. Дональд Трамп оказался в очень непростой ситуации. С одной стороны, он нагнетал, жесточайшие заявления делались в отношении Тегерана. И тут, казалось бы, вот он — идеальный повод. В Соединенных Штатах, я думаю, практически все убеждены, что за этой атакой на Саудовскую Аравию стоит Тегеран. Но до сих пор угрозы Дональда Трампа не переходили к реальным действиям.