«Вкусвилл» добрался до Ростова

Продуктовая сеть «Вкусвилл» планирует открыть в Ростове пять магазинов. Первый начнет работать уже на этой неделе. Ростовский проект не франшиза, говорят в компании. Сумму инвестиций не раскрывают. По мнению эксперта, риск проекта — новизна бренда в Ростове, компании придется существенно вложиться в его узнаваемость.
Открытие первого магазина сети «Вкусвилл» в Ростове запланировано на 19 сентября, об этом сообщается на сайте компании. Торговая точка площадью около 150 кв. м располагается на улице Большой Садовой. В перспективе в городе собираются открыть еще четыре магазина, сказал “Ъ” директор по развитию сети «Вкусвилл» Евгений Курвяков. По его словам, запуск инициировала сама сеть — франшизы у «Вкусвилла» нет и не планируется. «Нам интересен Ростов-на-Дону. Возможности логистики позволяют открыть магазины здесь. Мы долго гоняли пустые машины, вычисляли время доставки. Решились на открытие, когда убедились, что можем обеспечить доставку наших продуктов с коротким сроком хранения, которые составляют основу нашего ассортимента»,— сказал господин Курвяков. Сумму инвестиций в запуск проекта в Ростове не раскрывают.
«Вкусвилл» — российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов. Компания позиционирует себя как сеть натуральных продуктов для здорового питания. Сеть основана в 2012 году в Москве командой, которая с 2009 года занималась открытием и развитием магазинов «Избенка». В 2018 году сеть запустила сервис доставки. В начале 2019 года появились микромаркеты «Вкусвилл», летом открылось первое кафе «Вкусвилл».
По данным ЕГРЮЛ, 12,16% ООО «Вкусвилл» принадлежит фондам Baring Vostok, 1,76% — основателю сети Андрею Кривенко, 86,08% через ООО «Проект “Избенка”» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын. По данным агентства Infoline, по итогам 2018 года сеть заняла 17-е место на российском рынке продовольственного ритейла с выручкой 54,6 млрд руб. Сейчас более чем в 20 городах России работает около 1 тыс. магазинов «Вкусвилл», преимущественно в Москве и Подмосковье.
Генеральный директор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина считает, что у «Вкусвилла» в Ростове-на-Дону хорошие перспективы. Она отмечает, что в городе почти нет магазинов подобного формата. «Это что-то среднее между фермером с рынка и магазином у дома. Вопрос — оценят ли жители Ростова такой формат, обеспечат ли спрос и готовы ли платить премию за свежие, “чистые” продукты? Но история развития сети, опыт топ-менеджмента, развивавшего сеть с первого открытого прилавка и управляющего бизнесом до сих пор, вселяет веру в успех регионального продвижения магазинов»,— говорит госпожа Синогейкина. По ее словам, трудностью для «Вкусвилла» в Ростове может стать новизна бренда. «В городе бренд неизвестен покупателю, и его узнаваемость предстоит повышать. Затраты непосредственно на открытие магазина могут составлять порядка 5–10 млн руб. Возможно, на продвижение бренда на региональном рынке компания потратит более существенные суммы»,— считает она.