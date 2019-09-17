«Вкусвилл» добрался до Ростова

Продуктовая сеть «Вкусвилл» планирует открыть в Ростове пять магазинов. Первый начнет работать уже на этой неделе. Ростовский проект не франшиза, говорят в компании. Сумму инвестиций не раскрывают. По мнению эксперта, риск проекта — новизна бренда в Ростове, компании придется существенно вложиться в его узнаваемость.



Открытие первого магазина сети «Вкусвилл» в Ростове запланировано на 19 сентября, об этом сообщается на сайте компании. Торговая точка площадью около 150 кв. м располагается на улице Большой Садовой. В перспективе в городе собираются открыть еще четыре магазина, сказал “Ъ” директор по развитию сети «Вкусвилл» Евгений Курвяков. По его словам, запуск инициировала сама сеть — франшизы у «Вкусвилла» нет и не планируется. «Нам интересен Ростов-на-Дону. Возможности логистики позволяют открыть магазины здесь. Мы долго гоняли пустые машины, вычисляли время доставки. Решились на открытие, когда убедились, что можем обеспечить доставку наших продуктов с коротким сроком хранения, которые составляют основу нашего ассортимента»,— сказал господин Курвяков. Сумму инвестиций в запуск проекта в Ростове не раскрывают.

«Вкусвилл» — российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов. Компания позиционирует себя как сеть натуральных продуктов для здорового питания. Сеть основана в 2012 году в Москве командой, которая с 2009 года занималась открытием и развитием магазинов «Избенка». В 2018 году сеть запустила сервис доставки. В начале 2019 года появились микромаркеты «Вкусвилл», летом открылось первое кафе «Вкусвилл».

По данным ЕГРЮЛ, 12,16% ООО «Вкусвилл» принадлежит фондам Baring Vostok, 1,76% — основателю сети Андрею Кривенко, 86,08% через ООО «Проект “Избенка”» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын. По данным агентства Infoline, по итогам 2018 года сеть заняла 17-е место на российском рынке продовольственного ритейла с выручкой 54,6 млрд руб. Сейчас более чем в 20 городах России работает около 1 тыс. магазинов «Вкусвилл», преимущественно в Москве и Подмосковье.

Генеральный директор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина считает, что у «Вкусвилла» в Ростове-на-Дону хорошие перспективы. Она отмечает, что в городе почти нет магазинов подобного формата. «Это что-то среднее между фермером с рынка и магазином у дома. Вопрос — оценят ли жители Ростова такой формат, обеспечат ли спрос и готовы ли платить премию за свежие, “чистые” продукты? Но история развития сети, опыт топ-менеджмента, развивавшего сеть с первого открытого прилавка и управляющего бизнесом до сих пор, вселяет веру в успех регионального продвижения магазинов»,— говорит госпожа Синогейкина. По ее словам, трудностью для «Вкусвилла» в Ростове может стать новизна бренда. «В городе бренд неизвестен покупателю, и его узнаваемость предстоит повышать. Затраты непосредственно на открытие магазина могут составлять порядка 5–10 млн руб. Возможно, на продвижение бренда на региональном рынке компания потратит более существенные суммы»,— считает она.

Кристина Федичкина