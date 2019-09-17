В администрации Сочи подмели по-новому

Избранный 10 сентября мэр Сочи Алексей Копайгородский назначил восемь заместителей. При его предшественнике Анатолии Пахомове их было 10. Первым заместителем мэра назначен Денис Юрковский. Ключевые посты также заняли бывшие краснодарские чиновники Галина Москалева, Полина Деняк, Владимир Пушкарев и Сергей Белоусов. Константин Чеботарь, занимающий пост вице-мэра по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, остался на своем посту.

Восемь вице-мэров, рекомендованных новым главой Сочи Алексеем Копайгородским, утверждены на внеочередной сессии Городского собрания курорта. Как сообщает пресс-служба администрации, ранее, при предыдущем мэре Анатолии Пахомове, в Сочи было десять заместителей главы. Первым заместителем мэра назначен Денис Юрковский. Ранее он занимал пост руководителя департамента строительства Краснодарского края.

Денис Юрковский в 2010 году окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства по специальности «промышленное и гражданское строительство». С 2010 года работает в строительной отрасли Краснодарского края. В 2013–2018 годах занимал должности заместителя главы администрации, начальника отдела архитектуры, благоустройства и санитарного содержания администрации Центрального внутригородского района города Сочи. С августа 2018 года по февраль 2019 года Денис Юрковский занимал пост главы администрации Адлерского внутригородского района города Сочи.

Заместителем по вопросам внутренней политики, муниципальной службы, кадровой, информационной и аналитической работы, обращениям граждан и организаций стала Галина Москалева. Ранее она была руководителем краевого департамента внутренней политики. На новую работу она перешла с должности руководителя департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. Юрист по образованию, в разные годы занимала должности замглавы Кавказского района, председателя совета депутатов Кавказского района, замдиректора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Социальный блок поручено вести Полине Деняк. С апреля 2017 года она занимала должность замминистра здравоохранения Краснодарского края, а до этого семь лет проработала в территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае. В администрации Сочи в сферу ее должностных обязанностей будет входить координация работы по вопросам образования, культуры, семьи и детства, социальной и молодежной политики, делам несовершеннолетних.

Вице-мэр Владимир Пушкарев займется развитием санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов. Также в сферу его деятельности войдет экономика и стратегическое развитие, отрасль потребительского рынка и услуг, информатизация и связь, проектная деятельность. С 2015 года и до последнего времени занимал различные руководящие должности в ГБУ «КК “Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ”».

Блок ЖКХ возглавит Сергей Робилко. Помимо департамента городского хозяйства и управления цен и тарифов к его ведению отнесены структуры, обеспечивающие работу городского транспортного и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды, лесопарковое и сельское хозяйство, промышленность. С 2006 по 2009 год был главой администрации Тимашевского городского поселения, затем три года проработал в частных структурах, а в 2012 году возглавил Щербиновский район. С марта 2015 года в течение двух лет исполнял обязанности главы Темрюкского района.

Вице-мэр Сергей Белоусов будет координировать работу по финансам и бюджету, финансовому контролю, муниципальным закупкам и контрактам. Предыдущее место работы — министерство финансов Краснодарского края.

Международные отношения, проведение значимых мероприятий, физическую культуру и спорт на должности замглавы Сочи будет курировать Валерий Козлов, на протяжении ряда лет занимавший различные должности в министерстве экономики и в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

В своей должности остался Константин Чеботарь. Он продолжит курировать вопросы территориальной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами, дела казачества и участия граждан в охране общественного порядка, а также бухгалтерский учет и работу административных комиссий. Известно, что господин Чеботарь с 1992 по 1995 год служил в Министерстве безопасности РФ, а в 2000 году проходил профессиональную переподготовку в Академии ФСБ.

По словам политолога Геннадия Подлесного, подразумевается, что «свежая кровь» выполнит требования, предъявляемые губернатором. «Это обеспечение комфортной городской среды и порядка в градостроительной политике, искоренение коррупции и экологических проблем. Что ж, люди, привезенные в Сочи, прошли краевые структуры. Они опытны и незашорены, способны на нестандартные решения. По крайне мере, хочется так думать. У городских чиновников обычно глаз замылен, они не всегда способны смотреть со стороны. Мэр собрал топ-менджеров, которые, по его мнению, смогут реально решать проблемы»,— сказа господин Подлесный. Он также отметил, что сейчас рано говорить об успехах или неудачах новой команды. По мнению политолога, новой команде нужно около 100 дней, чтобы показать, на что она способна.

Елена Рыжкова