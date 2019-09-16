«Своим дизайном машина безошибочно возвращает нас к тому самому Pony»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о концепте машины с говорящим названием «45».

Сегодня едва ли кто возьмется спорить с утверждением, что корейские автопроизводители давно уже догнали, а в чем-то даже обогнали своих европейских конкурентов. И по качеству сборки, и по оснащенности, и по надежности, и даже по художественным решениям, хотя чего греха таить, дизайн и Hyundai, и Kia в течение долгого времени был, скажем так, своеобразным и нравился далеко не всем. Что же касается соотношения цены и качества, то оно у упомянутых марок даже лучше, чем у представителей Старого Света. Корейцы, может быть, и рады были бы задрать цены, вот только право это еще надо заслужить.

Есть такое понятие — «весомость бренда». Марка Peugeot, например, ведет свою историю с позапрошлого века. Автомобили Fiat хоть и славятся своей ненадежностью, причина ее — южная расслабленность, с которой их собирают, более полувека назад подарили нашей стране «Жигули». Что касается марки VW, то это уже давно не только автомобили, а мультикультурное событие, оставившее свой след и в моде, и в кино, и в политике. По сравнению с такими «глыбами», бренд Hyundai в этом мире, по сути дела, — новичок, не сочтите за каламбур. Может быть, именно поэтому для Франкфуртского автосалона корейская компания подготовила концепт автомобиля с говорящим названием «45».

Ровно 45 лет назад, в 1974 году, Hyundai показала прототип модели Pony Coupe, которому удалось стать первым массовым корейским автомобилем отечественного производства и с которого, собственно, Hyundai и начала наращивать свою мощь. Автомобиль с индексом «45» — это тоже купе, конечно же, электрическое, своим дизайном безошибочно возвращает нас к тому самому Pony. Мало кому из художников удается гармонично и не вычурно, по-современному осмыслить формы и приемы, использовавшиеся несколько десятилетий назад. В Сети достаточно фотографий концепта. Поверьте, он того стоит. В серию машина, конечно же, не пойдет. Но у нее и задача была иная — напомнить, что Hyundai появилась в этом мире не вчера.