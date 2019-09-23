Путин наградил орденом Дружбы сенатора от Воронежской областной Думы Сергея Лукина

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда членов Совета Федерации, в том числе представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергея Николаевича Лукина. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Лукин удостоен ордена Дружбы за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Согласно этому же документу, сенатору Николаю Рыжкову за особые заслуги перед государством и народом присвоено звание Героя труда РФ. Ордена Александра Невского удостоены члены Совета Федерации Любовь Глебова, Олег Морозов и Виктор Озеров, ордена Дружбы - Татьяна Гигель. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени будет вручена сенаторам Дмитрию Василенко, Алексею Кондратенко, Владимиру Лаптеву и Олегу Цепкину.