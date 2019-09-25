ВТБ в Орловской области нарастил объем привлеченных средств на 12%

По итогам работы в первом полугодии 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 12% и на отчетную дату составил 9,2 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель ВТБ в Орловской области на отчетную дату составил 8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в регионе на 1 июля составил 6,9 млрд рублей. Наибольшая доля в его структуре приходится на займы наличными — 3,2 млрд рублей. Ипотечный портфель с начала года вырос на 20%, до 3 млрд рублей. Привлеченные средства физлиц по итогам полугодия увеличились на 8%, до 7,8 млрд рублей.

За первое полугодие 2019 года ВТБ выдал населению Орловской области 1,8 млрд рублей займов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по июнь выдачи кредитов наличными увеличились на 9%, их объем составил 1 млрд рублей. В первом полугодии 2019 года ипотеку в ВТБ оформили 425 семей региона на общую сумму 656 млн рублей. Кроме того, ВТБ за полгода выдал орловцам 97 млн рублей автокредитов. Портфель автокредитования на отчетную дату составил 281 млн рублей.

Корпоративный кредитный портфель, представленный сегментом среднего и малого бизнеса, увеличился на 7% и превысил 1,1 млрд рублей. В рамках программ господдержки банк за первое полугодие выдал компаниям 124 млн рублей. Объемы привлечения средств корпоративного бизнеса на отчетную дату составили 1,4 млрд рублей (+42% к началу года).

Управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин отметил: «Полугодие прошло для орловского подразделения банка насыщенно и позитивно: продажи розничных кредитных продуктов, как и кредитование регионального бизнеса, динамично росли. Хорошие финансовые показатели по итогам первого полугодия 2019 года создают все предпосылки для достижения амбициозных целей, стоящих перед нами до конца года. Кроме того, согласно нашей стратегии мы продолжаем держать курс на дальнейшую диджитализацию и максимальную клиентоориентированность».