Альфа-Банк – в тройке российских банков с лучшей репутацией

Альфа-Банк вошел в TOP-3 российских банков с лучшей репутацией, согласно исследованию, проведённому авторитетной международной компанией Reputation Institute (RI).

Рейтинг «королей имиджа» создавался по инициативе Forbes. Он включает в себя российские компании различных секторов, в том числе - высокие технологии, нефть и газ, аэропорты, ритейл, телекоммуникации, энергетику, химию, а также финансовую сферу.

Альфа-Банк – единственный частный банк, вошедший в тройку лидеров в соответствующей категории. Он занимает уникальное положение на финансовом рынке, пользуясь доверием россиян наравне с крупнейшими государственными банками. Клиентская база Альфа-Банка насчитывает 16,5 млн физических лиц.

«Мы рады, что репутационное лидерство в российском финансовом секторе разделяет частный банк, что является показателем активной конкуренции, от которой, безусловно, выигрывают клиенты. Мы горды этим результатом и выражаем благодарность нашим клиентам за доверие, которое они оказывают Альфа-Банку на протяжении почти 30 лет», - подчеркнула пресс-служба Альфа-Банка.

Альфа-Банк благодарит команду международного исследовательского института Reputation Institute за высокую оценку своей работы. Свое исследование Reputation Institute проводило во втором квартале 2019 года. Эксперты опросили более 2500 человек о деятельности 50 самых крупных и известных российских компаний.

Оценка проводилась по таким критериям как эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг, корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, инновационность, условия труда, эффективность и лидерство. По итогам исследования компании получили 0 до 100 баллов. Результат выше 80 — отличная репутация, 70-79 — сильная, 60-69 — средняя, 40-59 — слабая, менее 40 — плохая.

Reputation Institute был основан американским ученым Чарльзом Фомбраном и профессором роттердамского университета Корнелисом ван Рилом в 1997 году. Организация публикует ежегодные репутационные рейтинги стран и компаний.