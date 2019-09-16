Рост промышленного производства в Краснодарском крае составил 3,7%

В январе-августе 2019 года рост промышленного производства Краснодарского края по сравнению с январем-августом 2018-го составил 3,7%. Такие данные публикует Краснодарстат.

По данным ведомства, за восемь месяцев этого года добыча природного газа сократилась на 1,3%, нефти - на 11%. Добыча гипса увеличилась на 6,6%, ПГС – в 1,6 раза.

В пищевой промышленности увеличилось производство молока (на 1,5%), кондитерских изделий (на 2,4%), мясных полуфабрикатов (на 8,4%). Сократилось производство мясных консервов (на 5,5%), крупы (на 12,3%) и творога (на 14,9%).

Среди обрабатывающих производств больше всего выросло производство спецодежды (в 1,5 раза), чемоданов и дамских сумок (на 19,4%), а также минеральных и химических удобрений (на 6,2%).

Индекс производства в обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также в кондиционировании воздуха составил в январе-августе 2019 года 95,3%, а индекс производства в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – 98%.

Василий Хитрых