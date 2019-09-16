«Время союзов прошло»

Российско-белорусская конфедерация к 2022 году: “Коммерсанту” стали известны тезисы плана интеграции двух стран на ближайшую перспективу. В частности, у России и Белоруссии может появиться единый Налоговый кодекс, единое гражданское и социальное законодательство, а также банковский надзор. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что независимость республики сомнению не подлежит. В свою очередь, глава государства Александр Лукашенко предложил вернуться к переговорам по компенсациям за российский налоговой маневр. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что новая интеграция так и останется на бумаге.

Новость вызвала большой резонанс в основном в белорусских источниках. Ключевое слово здесь — конфедерация. И то, что Лукашенко постепенно отступает. Именно такие выводы были сделаны, что называется, по горячим следам. Хотя если присмотреться, поводов для беспокойства для братских элит немного.

Итак, интеграционный план рассчитан на полтора года и предполагает частичное объединение экономик двух стран. Этот процесс должен начаться в 2021 году. В частности, предполагается создать единый Налоговый и Гражданский кодекс, банковское регулирование, но при двух независимых Центробанках, то же самое и в энергетике, унифицированный учет собственности и так далее. Вывод делается следующий: если намеченное воплотить в жизнь, два братских государства создают уровень интеграции выше, чем в ЕС, то есть фактически это конфедерация. При этом процесс сближения не затрагивает оборону, госбезопасность, правоохранительную и судебную системы, а также образование и госуправление. При этом это лишь план, который официально пока не утвержден, о чем и заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию “Коммерсанта”. Конкретных сроков утверждения интеграционной карты пока нет.

В то, что все это будет в итоге утверждено и воплощено в жизнь, верится с трудом. Сколько раз возникали подобные документы? Если вспомнить историю, мы собирались еще в 2005 году вводить общую валюту. И где она? Можно вспомнить тезисы Лукашенко разных лет, например, о том, почему Россия может печатать рубль, а Белоруссия — нет. Пусть будет два эмиссионных центра. Или давайте придумаем еще какую-нибудь валюту. Что касается текущего момента, здесь также возникла версия, что все это часть хитрого плана Минска. Александру Григорьевичу важно получить льготы по налоговому маневру и дешевые российские кредиты. У него большие бюджетные потери — возместить все это крайне сложно. Если добиться от союзника соответствующих гарантий, подписать можно что угодно. Особенно если будет соблюдаться принцип «сначала — деньги, потом — интеграция», а не наоборот. При благоприятном стечении обстоятельств, почему бы в целом не согласиться? А потом мало ли какие шероховатости возникнут. Вопрос сложный — всегда может на чем-нибудь споткнуться.

Но главное состоит не в этом, а в нервной реакции белорусской стороны. Лукашенко чуть ли не каждый день повторяет тезис о незыблемости государственного суверенитета Белоруссии. А что же в итоге — конфедерация? Получается, что слова руководителя расходятся с делом. К тому же не секрет, что в последние годы официальный Минск фактически сделал ставку чуть ли не на национальное государство. Александр Григорьевич предстает в официальных СМИ единственным защитником национальной самобытности республики.

Собственно, и так называемые белорусские элиты при всей неоднозначности правящего режима отнюдь не в восторге от идеи вдруг стать субъектом некоего объединения, а там и федерации — и такое возможно.

Кроме того, нельзя забывать о желании президента Белоруссии помириться с Западом. С интеграцией в демократическое сообщество не пускают. Время союзов прошло. Вот и ЕС в перманентом кризисе. Нельзя искусственно возродить то, что восстановлению не подлежит. Тем более, для этого желательно спросить граждан. И, как говорил в свое время Александр Григорьевич, не факт, что они поддержат. Да и какой у нас общий Налоговый кодекс? В России хоть какой-то, да капитализм, а Белоруссия задержалась в социализме. Так что велики шансы, что конфедерация так и останется на уровне пропаганды.