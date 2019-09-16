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Главные анонсы 17 сентября
16/09
Михельсон, Алекперов и Тимченко вошли в топ-5 по росту состояния после атаки на саудовские НПЗ
16/09
Путин предложил Эр-Рияду закупить С-300 или С-400 после атаки на саудовские НПЗ
16/09
СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
16/09
Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией
00:17
РПЦ и католическая церковь проведут конференцию в Риме в 2020 году
16/09
В правительстве Крыма поддержали идею о двойном названии республики
16/09
В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов для школьников за нарушения на ЕГЭ
16/09
Правительство утвердило правила выплаты компенсации по ипотеке многодетным семьям
16/09
«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ
16/09
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
16/09
ФНС отрицает утечку данных о компаниях и физлицах с контрольно-кассовой техники
16/09
Росгвардия проводит служебную проверку из-за видеопризыва «не выполнять преступные приказы»
16/09
Путин назвал иранскую ядерную сделку «жизнеспособной»
16/09
Актерское агентство Endeavor готовит IPO на $712 млн
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Российские производители детской одежды со светоотражающими элементами
16.09.2019
Производитель
Сайт
Город
Nordman
https://www.nordman.ru
Псков
Аrctiline
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Москва
Velfi
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Yoot
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Санкт-Петербург
По данным магазина «Детский мир»
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