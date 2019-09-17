Возвращай свет

В осенне-зимний период по мере сокращения светового дня все актуальней становится проблема видимости пешеходов на дорогах. Для этого необходимо носить яркую одежду и желательно со световозвращающими полосами или элементами. Советы по выбору — в нашем обзоре.

Выбор одежды

Первая ассоциация, возникающая при словах «световозвращающая одежда» — это ярко-оранжевый жилет с белыми полосами (как у регулировщиков движения) или так называемая куртка рабочего. Напомним, что по правилам дорожного движения в случае вынужденной остановки или при дорожно-транспортном происшествии вне населенных пунктов в сумерках (и в условиях ограниченной видимости) при нахождении на проезжей части водитель обязан надевать куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. Часто водители путаются, считая, что правила обязывают иметь такую одежду в машине, но речь идет именно о необходимости надевать жилет в чрезвычайных ситуациях.

Подобных курток и жилеток в продаже очень много, их стоимость начинается от 100 руб. в торговых сетях. При выборе важно помнить, что световозвращающие полосы на такой одежде должны соответствовать ГОСТу «Одежда специальная повышенной видимости» 2014 года. Полный текст стандарта несложно найти в Сети, там подробно говорится о требуемой ширине полос в зависимости от жилета, куртки, комбинезона. Обычная детская и подростковая одежда также должна содержать световозвращающие полосы, чтобы ребенок был хорошо виден на проезжей части. Они также стандартизированы ГОСТом 2013 года.

Как проверить работу световозвращающего элемента на одежде

Поясняет начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан:

— Самый простой способ — сфотографировать световозвращатель на смартфон. На нем очень хорошо подобрано расположение объектива камеры и вспышки. Когда мы делаем фото со вспышкой, то на экране мы видим эффект световозвращения. На простой камере это можно и не увидеть. Фотографию лучше всего делать в затемненном углу магазина, с расстояния 3–5 метров. Тогда точно будет видна разница: хороший световозвращатель будет давать «ауру» на снимке. Чем вспышка меньше, тем, соответственно, хуже качество световозвращения изделия.

При выборе осенне-зимней одежды для подростков и первоклассников найти теплую куртку со световозвращающими полосами с первого раза не получится, но в продаже они есть, просто нужно тщательно искать. Если вы или ваш ребенок часто переходите дорогу в течение дня, особенно в темное время суток, идеально, чтобы сама куртка была яркого цвета (желтого или оранжевого, как у лыжников и сноубордистов) либо с пестрым, выделяющимся рисунком, а полосы были не только на рукавах, но и по всей ткани. Бытует заблуждение, что одежда со световозвращающими элементами дороже обычной — это неправда, при промышленном производстве на стоимость это почти не влияет. Встречаются также куртки из полностью световозвращающей ткани, они немного дороже, но выглядят моднее за счет необычного эффекта отражения света. Есть несколько магазинов, торгующих такими куртками в интернете, найти их можно по ключу «рефлективная одежда». Отражающие свет также есть поясные сумки, бомберы, плащи и юбки.

Экономика производства одежды со световозвращающими элементами

Поясняет гендиректор компании «АМИ группа» Максим Артемьев:

— Себестоимость одежды зависит от экономики каждого отдельного предприятия. Хорошая световозвращающая лента, произведенная по ГОСТу, обойдется в 20–25 руб. за метр. На детскую нужно примерно два метра. То есть это 50 руб. на костюм, который стоит несколько тысяч рублей.

Любопытно, что в прошлом году по всему миру наметился глобальный тренд — началась мода на одежду а-ля спасатель или работник коммунальных служб. Крупные дизайнеры устраивали модные показы, во время которых по подиуму шли модели в куртках и штанах с нанесенными на них световозвращающими полосами. Тренд этот сохраняется и по сей день, подобную яркую одежду можно встретить во многих коллекциях. Есть и российские компании, которые шьют подобную одежду. Модные журналы даже предлагали инструкции, как грамотно носить световозвращающие куртки, сочетая с другими элементами гардероба.

Российские производители детской одежды со светоотражающими элементами Производитель Сайт Город Nordman https://www.nordman.ru Псков Аrctiline https://arctiline.ru Москва Velfi http://www.velfi.ru/ Санкт-Петербург Yoot http://www.yoot.pro/ Санкт-Петербург По данным магазина «Детский мир» открыть таблицу в новом окне

В зимнее время года дети часто надевают теплые штаны поверх джинсов или школьных брюк, чтобы дойти в них до школы. Самые бюджетные варианты, как правило, черные, их часто и покупают. Лучше потратить время и найти со световозвращающими полосами.

Как цвет одежды влияет на видимость ночью Цвет Расстояние видимости, м Черный 0 Синий 17 Красный 24 Желтый 37 Белый 57 открыть таблицу в новом окне

Если резюмировать, то общий совет такой: в городе, несмотря на искусственное освещение, в осенне-зимний период лучше всего использовать максимально яркую одежду, чтобы снизить риски попадания под машину. В той же Москве по-прежнему остается много темных пятен на пешеходных переходах, где водители замечают пешеходов лишь в самый последний момент. Тем более что пешеходы в последнее время смотрят больше в гаджеты, чем на дорогу. У многих в ушах наушники, сигналов и шума транспорта они не слышат. Многих дорожных инцидентов можно было избежать, если бы одежда жителей города была чуть ярче. В ней водитель сможет заметить человека за 100–200 метров, без нее — за 50–60. Расстояния в 150 метров достаточно, чтобы успеть среагировать, затормозить или объехать пешехода.

Выбор обуви

Ассортимент летней обуви со встроенными световозвращателями тоже довольно широк: как в случае с одеждой — цена от наличия такого элемента не меняется. У большинства известных брендов элемент является элементом дизайна (например, буква N в кроссовках New Balance, фирменные полоски Adidas и т.д.). Для обычных кроссовок и кед можно купить световозвращающие шнурки, стоят они недорого — 200–300 руб. за пару. Довольно популярное у детей и подростков развлечение – кроссовки с встроенной в подошву мерцающей многоцветной подсветкой: тоже неплохой вариант засветиться в темноте. Цены на такую обувь начинаются от 2–3 тыс. руб.

В случае с осенней и высокой зимней обувью ситуация чуть сложнее — на нее производители не всегда наносят световозвращающие элементы. Сама обувь обычно темных оттенков, а значит в сумерках ее видно неважно. Если сапоги или ботинки со световозвращателями все-таки удается найти, то лучше, чтобы полосы находились максимально высоко. Когда начнутся дожди, а на дорогах будет слякоть, то грязь будет оседать внизу. Напомним, что правильно отрегулированные фары автомобиля настроены вниз, для освещения проезжей части, поэтому при приближении к пешеходному переходу водитель видит сначала ноги пешехода. Если на обуви будут хорошо видны световозвращающие полосы, то водитель успеет затормозить. Часто встречаются детские и подростковые осенне-зимние сапоги с тонкой световозвращающей полоской (шириной 1–2 мм), такие лучше не брать. Свет она, конечно, отражает, но недостаточно хорошо.

Более 80% детей-пешеходов, попавших в ДТП в темное время суток с января по август 2019 года, по данным Госавтоинспекции МВД России, не имели на одежде или аксессуарах световозвращающих элементов.

Отдельные световозвращатели

Фото: Кристина Бражникова / «Комсомольская правда»

Для улучшения видимости пешехода (как взрослого, так и ребенка) можно использовать носимые световозвращающие элементы: они неплохо дополняют полосы, которые есть на одежде. Световозвращатели бывают разных форматов: в виде манжета, значка, брелока. Цены варьируются от 50 до 200 руб. Самый распространенный вариант — пластиковые браслеты, причем лучше всего носить их на обеих руках. Впрочем, иногда дети их теряют либо убирают в портфель, забывая потом надеть снова (не все любят ощущение пластика на руке). Зимой такие браслеты закрываются рукавами курток, переставая выполнять свою основную функцию — отражать свет. Самый оптимальный вариант для школьника — световозвращающий элемент на повязке или на липучке, встроенный в брелок. Лучше всего вешать его так, чтобы световозвращатель висел ниже ранца.

Многие пешеходы заблуждаются, думая, что на освещенной улице их видно, что они заметны водителю, отмечает Максим Артемьев. «Водитель видит только то, что попадает в свет от фар автомобиля, это достаточно узкое пятно обзора. Плюс оно и по дальности имеет некие ограничения. Когда пешеход смотрит на автомобиль, он его видит: горят фары. Световозвращатель помогает водителю увидеть пешехода, что в свою очередь будет способствовать его более внимательному отношению к дорожной ситуации», — поясняет Максим Артемьев.

4 млн световозвращателей будет распространено среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 гг». На эти цели выделяется финансирование в размере 728 млн руб.

Органы исполнительной власти и подразделения Госавтоинспекции регионов, заботясь о пешеходах, часто устраивают акции, в ходе которых бесплатно раздают световозвращающие элементы. Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД), к примеру, в прошлом году раздал более 10 тыс. брелоков и браслетов учащимся школ. «Мы уделяем большое внимание безопасности пешеходов, особенно детям, — рассказывают в ЦОДД. — Несколько раз в год мы проводим акции по раздаче световозвращающих брелоков и браслетов у учебных заведений. Брелоки удобно прикрепить на рюкзак или сменку. Такой маленький элемент сделает вас более заметным на дороге в темное время суток».

«Пешеходам рекомендуется надевать что-то яркое. Дети обычно одеты в более яркие одежды, но это не панацея, — отмечает начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан. — Сейчас будет рано темнеть. Дети иногда учатся во вторую смену, плюс есть внешкольные занятия. Часть детей движутся и в сумеречное время. Несложно приклеить наклейку на рюкзачок, куртку, это убережет от негативных последствий. Родителям обязательно нужно это проконтролировать».

Станут ли световозвращающие элементы обязательными?

Основные требования к одежде для подростков и детей закреплены в техническом регламенте таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». В текущей его редакции сказано, что на портфелях и ранцах (на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане) должны быть нанесены световозвращающие элементы контрастных цветов. Однако производители относятся к этому требованию как к рекомендации и не всегда его соблюдают. До 31 марта 2020 года Минпромторг и Росстандарт должны проработать изменения в техрегламенте. Об этом говорится в поручении правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Детская одежда второго (штаны, кофты, свитера, спортивные костюмы) и третьего уровней (куртка, шапка, верхние штаны) должна будет оснащаться световозвращающими материалами в обязательном порядке. Причем это требование будет распространяться как на производимую в России одежду, так и на ввозимую.