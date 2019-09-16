Судозавод «Пелла» спустил на воду второй траулер проекта 03095 «Кастор»

В понедельник, 16 сентября, ОАО «Ленинградский судостроительный завод "Пелла"» спустило на воду второй по счету (первый серийный) траулер «Кастор» проекта 03095. Судно предназначено для ловли донных пород рыб и полного цикла обработки улова на борту, в том числе производство консервов и рыбной муки. Заказчиком траулера выступила промысловая компания «Мурмансельдь-2», сообщили в пресс-службе ленинградской верфи.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что головной траулер проекта 03095 «Андромеда» был спущен на воду в апреле этого года.

По данным «Интерфакса», всего компания «Мурмансельдь-2» заказала на судозаводе «Пелла» четыре траулера этого проекта за 12 млрд рублей, а также два транспортных рефрижератора для доставки продукции в порт стоимостью около 3 млрд руб.