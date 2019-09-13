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Ксения Собчак и Константин Богомолов готовились к свадьбе при участии проекта Bosco Ceremony

Ксения Собчак в свадебном платье

Ксения Собчак в свадебном платье

Фото: Пресс-служба Bosco

В пятницу, 13-го сентября, в центре Москвы состоялась свадебная церемония режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак. Подготовка к торжественному событию проходила при участии проекта BoscoCeremony в Петровском пассаже. Здесь в едином пространстве молодоженам удалось составить полный образ невесты — выбрать платье и подобрать к нему все необходимые аксессуары, от туфель и головных уборов до ювелирных украшений, подобрать наряд для жениха и заказать праздничное меню для торжества.

После долгой примерки фаворитами невесты стали два свадебных платья. Для первой части церемонии Ксения выбрала легкое романтичное платье с длинными рукавами, расшитое большими цветами, от греческого бренда Christos Costarellos. Для вечерней части — модель из тюлевой ткани с вышивкой ручной работы из свадебной коллекции израильского дизайнера Galia Lahav. Образ невесты дополнила фата Rosa Clara Couture с ручной вышивкой ручной по всей длине, туфли Max Mara и Jimmy Choo. Константин же в выборе костюмов остался верен английской классике — бренд Paul Smith стал идеальным решением.

Подготовка бьюти-образа невесты проходила в салоне Articoli Salon & Spa, расположенном на двух этажах Петровского пассажа. Со сложной задачей выбора подарков гостям помогла справиться услуга wish list, которая существует в BoscoCeremony. Многие остановили свой выбор на предметах интерьера из Bosco Casa. А за праздничные угощения отвечал кейтеринг от ресторации Bosco, в результате чего дегустация изысканных блюд основного меню, созданных под руководством шеф-повара Давиде Корсо, превратилась в увлекательный процесс.

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