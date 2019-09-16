В Екатеринбург приедет британский принц Майкл Кентский

2 октября в Екатеринбург приедет делегация предпринимателей Великобритании во главе с принцем Майклом Кентским, сообщила пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП). Вместе с ним приедут авиаперевозчики, производители плазменных экранов и погружных насосов, представители сферы услуг.

Объем торговли Свердловской области с Великобританией в 2017 году составил $174 млн. Урал поставляет в королевство металлы, химические продукты, части летательных аппаратов, турбины, драгоценные металлы, фанеру. Из Великобритании в основном поставлялась машиностроительная продукция.

Британский принц Майкл Кентский является двоюродным братом английской королевы Елизаветы II. В начале 2000-х он принял участие в ралли старинных автомобилей Екатеринбург-Санкт-Петербург и посетил места, связанные с семьей последнего русского царя.