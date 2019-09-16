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Фото: Андрей Абрамов

Нижний Новгород получит 100 млн рублей в рамках программы «Вам решать»

Жители области проголосовали за проекты, которые хотят видеть реализованными.

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Глава регионального минфина Ольга Сулима подвела итоги конкурса, в ходе которого нижегородцы в интернете голосовали за проекты, которые, по их мнению, следует осуществить.


Глава регионального минфина Ольга Сулима подвела итоги конкурса, в ходе которого нижегородцы в интернете голосовали за проекты, которые, по их мнению, следует осуществить. Деньги на работы по проектам будут выделены из бюджета области.

Более пяти с половиной тысяч человек поддержали проект благоустройства площади Горького – это наилучший результат. В рамках проекта, стоимость которого оценивается в 80 млн рублей, предполагается посадить аллею, построить фонтан, разбить цветники, проложить велодорожки и реорганизовать парковку.

Вторым по популярности стал проект благоустройства Торговой площади в Автозаводском районе стоимость около 30 млн рублей – там тоже появится фонтан.

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