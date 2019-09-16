В Краснодаре осуждены участники похищения девушки

Трое молодых людей в Краснодаре осуждены за попытку похитить местную жительницу, суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы на срок от шести лет двух месяцев до восьми лет строгого режима, сообщила прокуратура края. Подсудимые объясняли свой поступок кавказским обычаем похищения невесты, но суд квалифицировал их действия по уголовной статье.

По данным прокуратуры, 28-летний житель Пензенской области Арсен Сарян в одной из социальных сетей познакомился с 31-летней жительницей Краснодара и предложил ей встретиться. На встречу Арсен Сарян взял своих знакомых Гегама Григоряна и Максада Гаффарова. Девушка, увидев троих молодых людей, сказала, что не хочет с ними общаться, так как они вели себя агрессивно, тем не менее мужчины силой посадили ее в автомобиль и увезли с места встречи. Инцидент произошел на одной из оживленных улиц Краснодара, прохожие тут же вызвали полицию, которая задержала автомобиль злоумышленников.

Анна Перова, Краснодар