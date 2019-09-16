В Ростовской области утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год

На 2020 год величина прожиточного минимума пенсионера составит 8,7 тыс. руб., сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по Ростовской области.

«Согласно изменениям в законодательстве с 1 января 2019 года доход пенсионера, который включает в себя пенсию и другие меры социальной поддержки, сначала доводится с помощью социальной доплаты до прожиточного минимума, а затем эта величина повышается на сумму индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии», - говорится в сообщении.

Размер прожиточного минимума для пенсионеров устанавливается ежегодно для каждого региона. Он необходим для расчета размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

По состоянию на 1 сентября 2019 года в Ростовской области федеральную социальную доплату к пенсии получают 185,3 тыс. неработающих пенсионеров, а средний размер социальной доплаты составляет около 1,7 тыс. руб. Сейчас в регионе размер прожиточного минимума пенсионера составляет почти 8,5 руб.

Дарья Голякова