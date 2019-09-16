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В Курганской области объем инвестиций в основной капитал вырос в два раза

В первом полугодии 2019 года рост инвестиций в основной капитал компаний, по сравнению с 2018 годом, составил 204%. Предприятия Зауралья инвестировали в развитие 17,5 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Крупный и средний бизнес в Курганской области в основном инвестирует в приобретение оборудования и транспортных средств – 56,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года значительно увеличился объем инвестиций в организацию транспортировки и хранения грузов – в восемь раз. В шесть раз увеличился объем вложений в деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, в два раза больше компании стали инвестировать в науку.

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