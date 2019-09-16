В Смольном урезали субсидии юрлицам на исполнение законодательства стран-импортеров

17 сентября, вторник
Правительство Петербурга изменило свое постановление о порядке предоставления субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности с целью возмещения затрат, связанных с выполнением требований законодательства стран-импортеров, являющихся необходимыми для экспорта товаров от 2014 года.
В новой редакции возмещение 50% затрат (но не более 3,5 млн рублей) заменено на «не более 3 млн рублей».
Врио губернатора Петербурга, подписавший постановление, возложил контроль за его исполнением на вице-губернатора Евгения Елина.