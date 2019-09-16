Руководитель воронежского оборонного завода получил 2,5 года за покушение на крупную взятку

Борисоглебский суд Воронежской области приговорил исполнительного директора 711-го авиационного ремонтного завода (711 АРЗ, структура государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение») Александра Волоса к 2,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 2 млн руб. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в суде. Напомним, управленца обвиняли в покушении на взятку в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, за 2 млн руб. Александр Волос хотел убедить сотрудника военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) не обращать внимание на нецелевое расходование средств, которое могли быть обнаружены в ходе проверки военной прокуратуры. Сначала, установил суд, директор предложил оперативнику 1 млн руб., а после отказа лично попытался передать уже 2 млн руб. и был задержан сотрудниками ФСБ с поличным. Александр Волос сразу признал вину, однако в ходе процесса настаивал на провокации со стороны контрразведчика.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ ” «Контрразведчик отказался от взятки».

Александр Прытков, Андрей Прах