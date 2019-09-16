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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков

Банк УРАЛСИБ занял 9 место в рейтинге российских ипотечных банков по размеру ипотечного портфеля на 1.07.2019 года, согласно исследованию портала Банки.ру.

Размер ипотечного портфеля Банка УРАЛСИБ на 1.07.2019 года составил свыше 67 млрд рублей, прирост к аналогичному периоду прошлого года – более 10%.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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