На Ставрополье камеры фотовидеофиксации с начала года зафиксировали 527 тыс. нарушений

Комплексы автоматизированной фотовидеофиксации (ФВФ) позволили вычислить с начала года 527 тыс. нарушений правил дорожного движения в Ставропольском крае, сообщает пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.

Сейчас на территории региона установлено 75 комплексов ФВФ. Их разместили в наиболее опасных местах автодорог и на участках улично-дорожной сети Ставропольского края.

«В 2018 году на дорогах края стало на 9 аварийно-опасных участков меньше. Причем, это именно те участки, где были установлены комплексы фотовидеофиксации», -передает пресс-служба слова заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дениса Курашова.

Места для установки систем ФВФ выбирают на основе анализов, проведенных в 2017 году Главным Управлением МВД России по Ставропольскому краю.

Дарья Голякова