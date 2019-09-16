В Татарстане в августе продали 6 тысяч новых машин

Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему продаж новых машин по итогам августа текущего года. За месяц в республике были проданы 6 тыс. автомобилей, что на 2,5% больше, чем год назад, говорится в исследовании агентства «Автостат».

Лидером рейтинга традиционно стала Москва с 18 тыс. новых машин, что на 0,2% меньше прошлогодних показателей. Второе место осталось за Московской областью (13,1 тыс. машин), Третье место занял Санкт-Петербург (8,1 тыс.). В пятерку также попал Башкортостан (5,1 тыс. автомобилей).

Всего в России за август продали 137,4 тыс. машин, что на 1% больше прошлогоднего результата.

"Ъ-Казань"