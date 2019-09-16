В Сочи прибудет рейс с болидами для «Формулы-1»

Сегодня, 16 сентября, в 22:30 в сочинский аэропорт прибывает грузовой рейс с общим весом около 70 тонн авиакомпании CargoLogicAir (CLA), на котором доставят оборудование для проведения шестого в истории Гран-при России Формулы 1. Первый рейс с болидами аэропорт примет 23 сентября, сообщают в пресс-службе воздушной гавани.

В целом аэропорт Сочи обслужит около 1000 тонн груза для «Формулы-1». На самолетах доставят болиды команд Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Scuderia Ferrari Mission Winnow, Haas F1 Team, Renault F1 Team, Red Bull Toro Rosso Honda, SportPesa Racing Point F1 Team, Red Bull Toro Rosso Honda, McLaren F1 Team, Alfa Romeo Racing, ROKiT Williams Racing и других.

Сам фестиваль пройдет на автодроме курортной столицы с 26 по 29 сентября. На официальном сайте мероприятия сообщается, что это будет самым грандиозным автоспортивным мероприятием года в России. «Лучшие пилоты мира на технически совершенных болидах сразятся за победу на трассе в Олимпийском парке. Масштабная развлекательная программа и концерты на территории проведения Гран-при России подарят зрителям невероятные эмоции и драйв», - говорят организаторы.

Василий Хитрых